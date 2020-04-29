Healthcare
April 29, 2020 / 6:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mo-Bruk Q1 Net Profit Up At 15.8 Mln Zlotys

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Mo-Bruk SA:

* Q1 REVENUE 38.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 27.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* Q1 NET PROFIT 15.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 7.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* Q1 EBITDA 20.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 10.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: SEES RISK OF DISRUPTIONS IN IMPLEMENTATION OF WASTE DELIVERY TO ITS BRANCHES, WHICH MAY HAVE NEGATIVE IMPACT ON FIN RESULTS

* AT PRESENT DOES NOT RECORD ANY NEGATIVE IMPACT ON ITS SALES OR GROUP’S SUPPLIERS’ CHAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below