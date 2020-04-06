Healthcare
April 6, 2020 / 1:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mobile Internet (China) Says Unit Expanded Business Scope

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Mobile Internet (China) Holdings Ltd :

* TO CONTINUE TO EXPLORE BUSINESS OPPORTUNITIES IN PROTECTIVE CLOTHING & HIGH-END MEDICAL PROTECTIVE SUPPLIES

* UNIT EXPANDED BUSINESS SCOPE TO INCLUDE MANUFACTURING AND SALES OF SECOND CATEGORY MEDICAL DEVICES

* GOT INDICATIVE PURCHASE ORDERS FROM OVERSEAS CLIENTS FOR MORE THAN 80 MILLION PIECES OF MASKS

* UNIT ALSO STARTED TO CONVERT PART OF ITS EXISTING PRODUCTION BASE INTO CLEAN ROOM PLANT FOR MEDICAL PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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