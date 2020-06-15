Healthcare
June 15, 2020 / 6:36 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-MobilityOne FY Gross Profit Rises

1 Min Read

June 15 (Reuters) - MobilityOne Ltd:

* MOBILITYONE LTD - FY UNAUDITED REVENUE INCREASED 35.0% TO £169.4 MILLION (2018: £125.5 MILLION)

* MOBILITYONE LTD - FY GROSS PROFIT OF £10.7 MILLION (2018: £7.4 MILLION)

* MOBILITYONE - COVID-19 NOT NEGATIVELY AFFECTED FINANCIAL PERFORMANCE & DIRECTORS REMAIN CONFIDENT ON PROSPECTS FOR GROUP FOR REMAINDER OF 2020

* MOBILITYONE LTD - GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE IN MALAYSIA HAS NOT BEEN ADVERSELY AFFECTED BY COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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