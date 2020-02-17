Switzerland Market Report
February 17, 2020 / 4:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mobimo Holding Issues Bond Of CHF 220 Million

1 Min Read

Feb 17 (Reuters) - MOBIMO HOLDING AG:

* ISSUES BOND OF CHF 220 MILLION

* PROCEEDS OF BOND SHALL BE USED TO REPLACE SHORT-TERM DEBT FACILITIES AND TO FINANCE ONGOING PROJECTS AS WELL AS GENERAL CORPORATE PURPOSES

* ISSUE OF A 8-YEAR CHF 220 MILLION STRAIGHT BOND WITH A COUPON OF 0.25%.

* 8-YEAR CHF 220 MILLION STRAIGHT BOND WITH A COUPON OF 0.25%

* PROCEEDS OF BOND SHALL BE USED TO REPLACE SHORT-TERM DEBT FACILITIES AND TO FINANCE ONGOING PROJECTS AS WELL AS GENERAL CORPORATE PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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