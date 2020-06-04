Switzerland Market Report
June 4, 2020 / 5:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Mobimo Holding No Delays In Construction Projects

1 Min Read

June 4 (Reuters) - MOBIMO HOLDING AG:

* BUSINESS UPDATE REGARDING IMPACT OF CORONAVIRUS CRISIS ON MOBIMO

* HOTELS/CATERING ESTABLISHMENTS MOST SEVERELY AFFECTED (10% OF RENTAL INCOME)

* NO IMPACT ON RESIDENTIAL PORTFOLIO (JUST UNDER 40% OF RENTAL INCOME FROM INVESTMENT PROPERTIES)

* NO DELAYS IN CONSTRUCTION PROJECTS

* DOES NOT CURRENTLY ANTICIPATE ANY RADICAL CHANGES IN DEMAND FOR CONDOMINIUMS IN MID-PRICE SEGMENT

* LOSS OF RENTAL INCOME DUE TO CORONAVIRUS CRISIS IS EXPECTED TO REACH HIGH SINGLE-DIGIT MILLIONS OF FRANCS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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