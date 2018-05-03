FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 3, 2018 / 10:00 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Moderna And Merck Expand MRNA Cancer Vaccines Collaboration

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* MODERNA AND MERCK EXPAND MRNA CANCER VACCINES COLLABORATION

* MERCK SAYS EXPANSION INCLUDES JOINT DEVELOPMENT OF MODERNA’S KRAS ONCOGENE PROGRAM, OTHER POTENTIAL MRNA CANCER VACCINES

* MERCK SAYS CO WILL MAKE $125 MILLION INVESTMENT IN MODERNA IN NEWLY PRICED SERIES H PREFERRED EQUITY

* MERCK - CO, MODERNA TO NOW ADVANCE JOINTLY MRNA-5671 IN HUMAN STUDIES, PLAN TO CONDUCT COMBINATION STUDIES WITH ADDITIONAL IMMUNO-ONCOLOGY THERAPIES

* MERCK - CO TO BE RESPONSIBLE FOR CLINICAL DEVELOPMENT OF MRNA-5671, ASSOCIATED COSTS; MODERNA TO BE RESPONSIBLE FOR CLINICAL SUPPLY, ASSOCIATED COSTS

* MERCK - FOLLOWING HPOC STUDIES, CO MAY OPT-IN ON FURTHER DEVELOPMENT, COMMERCIALIZATION OF MRNA-5671 UPON PAYMENT OF UNDISCLOSED FEE TO MODERNA

* MERCK SAYS FOLLOWING OPT-IN, PARTIES WILL SHARE EQUALLY GLOBAL NET PROFITS, COSTS ASSOCIATED WITH MRNA-5671 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.