BRIEF-Moderna Chief Says Its Vaccine Won't Be Ready Before US Election- FT

Sept 30 (Reuters) -
* MODERNA CHIEF SAYS ITS VACCINE WON’T BE READY BEFORE US ELECTION- FT
* MODERNA WOULD NOT BE READY TO SEEK EMERGENCY USE AUTHORISATION FROM THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION BEFORE NOVEMBER 25 AT THE EARLIEST - FT
* MODERNA CEO SAYS DID NOT EXPECT TO HAVE FULL APPROVAL TO DISTRIBUTE THE COVID-19 DRUG TO ALL SECTIONS OF POPULATION UNTIL NEXT SPRING - FT
* MODERNA CEO SAYS MODERNA WOULD NOT BE READY TO FILE AN APPLICATION TO SERVE THE WHOLE POPULATION UNTIL AT LEAST LATE JANUARY- FT Source text: on.ft.com/33gEtej
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