Healthcare
May 7, 2020 / 11:49 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Moderna Says Phase 2 Study Of Its Coronavirus Vaccine Candidate Expected To Begin Shortly

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Moderna Inc:

* MODERNA REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATES

* Q1 REVENUE ESTIMATE $17.1 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* FINALIZING PROTOCOL FOR PHASE 3 STUDY OF CORONAVIRUS VACCINE MRNA-1273, EXPECTED TO BEGIN IN EARLY SUMMER OF 2020

* GIVEN CURRENT STRATEGIC PRIORITIES, FABRY DISEASE PROGRAM (MRNA-3630) IS BEING DISCONTINUED

* DUE TO COVID-19, ENROLLMENT AND NEW SITE INITIATION PAUSED FOR METHYLMALONIC ACIDEMIA AND PROPIONIC ACIDEMIA CLINICAL TRIALS

* A 600 PARTICIPANT PHASE 2 STUDY IS EXPECTED TO BEGIN SHORTLY FOR ITS CORONAVIRUS VACCINE CANDIDATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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