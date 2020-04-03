Healthcare
April 3, 2020 / 1:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Moelis Australia Says Board Members Took Temporary 25% Cut In Fixed Compensation

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Moelis Australia Ltd:

* BOARD MEMBERS & JOINT CEOS TOOK TEMPORARY 25% REDUCTION IN THEIR FIXED COMPENSATION WITH EFFECT FROM APRIL

* MAJORITY OF STAFF AGREED TO ACCEPT SAME OR SMALLER TEMPORARY REDUCTIONS IN SALARY BASED ON SENIORITY

* CO’S RETAIL SHOPPING CENTRES ARE FACING VERY DIFFICULT TRADING CONDITIONS GIVEN IMPACT COVID-19

* REDCAPE HOTEL GROUP HAS BEEN SIGNIFICANTLY IMPACTED BY GOVERNMENT MANDATED TEMPORARY CLOSURE OF AUSTRALIAN HOTELS Source text here Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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