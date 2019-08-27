Switzerland Market Report
August 27, 2019 / 5:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Molecular Partners H1 Net Loss At CHF 12.7 Mln

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Aug 27 (Reuters) - MOLECULAR PARTNERS AG:

* FY 2019 EXPENSE GUIDANCE REITERATED AT CHF 60-70 MILLION

* H1 REVENUES OF CHF 13.6 MILLION (H1 2018: CHF 9.4 MILLION)

* H1 NET LOSS CHF 12.7 MILLION VERSUS LOSS OF CHF 11.7 MILLION YEAR AGO

* H1 OPERATING LOSS OF CHF 12.4 MILLION (H1 2018: OPERATING LOSS OF CHF 12.7 MILLION)

* CASH AND SHORT-TERM DEPOSITS UP BY CHF 24.3 MILLION VERSUS YEAR-END 2018 TO CHF 123.3 MILLION AS OF JUNE 30, 2019

* CAPITAL EXPENDITURES IN FY 2019 ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY CHF 2 MILLION. Source text - bit.ly/2zqnJkY Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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