BRIEF-Moleculin Provides Additional Comments Regarding Trading Halt

Moleculin Biotech Inc:
* MOLECULIN PROVIDES ADDITIONAL COMMENTS REGARDING TRADING HALT
* MOLECULIN BIOTECH - SINCE TEMPORARY SUSPENSION BY SEC, ADDITIONAL DATA HAS COME TO CO’S ATTENTION REGARDING CLAIMS DISSEMINATED BY THIRD PARTIES
* MOLECULIN BIOTECH - LEARNED THAT SOME THIRD PARTIES MADE CLAIMS & DISTRIBUTED INFORMATION DURING PERIOD BETWEEN MARCH 20 TO MAY 5
* MOLECULIN BIOTECH - LEARNED THAT THIRD PARTIES MADE CLAIMS ABOUT POTENTIAL EFFICACY & CLINICAL DEVELOPMENT OF WP1122 WITH RESPECT TO CORONAVIRUS
* MOLECULIN BIOTECH - SEC’S SUSPENSION OF TRADING MOLECULIN STOCK IS SCHEDULED TO TERMINATE AT 11:59 P.M. ET ON MAY 15 Source text for Eikon: Further company coverage: