Healthcare
May 27, 2020 / 9:01 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moleculin Provides Update On Coronavirus Drug Development

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Moleculin Biotech Inc:

* MOLECULIN PROVIDES UPDATE ON CORONAVIRUS DRUG DEVELOPMENT

* MOLECULIN BIOTECH - FDA HAS GRANTED CO’S REQUEST FOR A PRE-IND MEETING TO PROVIDE GUIDANCE REGARDING PLAN TO STUDY ITS DRUG CANDIDATE, WP1122

* MOLECULIN BIOTECH INC - ESTIMATE THAT CO SHOULD BE ABLE TO SUBMIT IND APPLICATION IN SECOND HALF OF THIS YEAR

* MOLECULIN BIOTECH INC - INITIAL RESULTS RECEIVED ON MAY 4, 2020 SHOW THAT BOTH 2-DG AND WP1122 HAVE AN ANTIVIRAL EFFECT ON HCOV-229E Source text for Eikon: Further company coverage:

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