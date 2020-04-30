BRIEF-Molina Healthcare Enters Into Definitive Agreement To Acquire Magellan Complete Care Line Of Business For About $820 mln

April 30 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:
* MOLINA HEALTHCARE REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* REAFFIRMS FY 2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $11.20 TO $11.70
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $2.95 — REFINITIV IBES DATA
* ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE MAGELLAN COMPLETE CARE LINE OF BUSINESS OF MAGELLAN HEALTH
* PURCHASE PRICE FOR TRANSACTION IS APPROXIMATELY $820 MILLION
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $11.84, REVENUE VIEW $18.59 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* Q1 REVENUE VIEW $4.47 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: