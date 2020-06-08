Healthcare
June 8, 2020 / 1:02 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Molina Healthcare Extends Covid-19 Testing And Treatment Cost Waivers

1 Min Read

June 8 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:

* MOLINA HEALTHCARE EXTENDS COVID-19 TESTING AND TREATMENT COST WAIVERS

* MOLINA HEALTHCARE - TO CONTINUE WAIVING ALL OUT-OF-POCKET COSTS FOR COVID-19 TESTING, TREATMENT FOR MEDICARE, MEDICAID, MARKETPLACE MEMBERS THROUGH DEC. 31, 2020

* MOLINA HEALTHCARE - CONTINUES TO PROVIDE VIRTUAL URGENT CARE FOR MARKETPLACE, MEDICARE, AND MEDICAID MEMBERS THROUGH PARTNERSHIP WITH TELADOC Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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