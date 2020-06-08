Healthcare
June 8, 2020 / 9:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Molina Healthcare Inc - Entered Into A Credit Agreement - SEC Filing

1 Min Read

June 8 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:

* MOLINA HEALTHCARE INC - ENTERED INTO A CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* MOLINA HEALTHCARE INC - AGREEMENT REPLACED PRIOR CREDIT AGREEMENT AS OF JUNE 12, 2015

* MOLINA HEALTHCARE INC - REVOLVING CREDIT FACILITY INCREASED TO $1 BILLION

* MOLINA HEALTHCARE INC - TERMS OF CREDIT AGREEMENT SUBSTANTIALLY SIMILAR TO PRIOR CREDIT AGREEMENT

* MOLINA HEALTHCARE - INCREMENTAL TERM LOANS UNDER CREDIT AGREEMENT INCREASED TO $500 MILLION Source text for Eikon: bit.ly/2Uo2KKO Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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