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April 30, 2018 / 10:25 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Molina Healthcare Q1 Earnings Per Share $1.64

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:

* MOLINA HEALTHCARE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS AND INCREASES FISCAL YEAR 2018 GUIDANCE

* Q1 EARNINGS PER SHARE $1.64

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.77 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $4.74

* 2018 GUIDANCE INCREASED BY $1.00 PER DILUTED SHARE TO A RANGE OF $4.00-$4.50 NET INCOME PER DILUTED SHARE

* MOLINA HEALTHCARE - SEES 2018 ADJUSTED NET INCOME PER DILUTED SHARE $4.24-$4.74

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $4.43 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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