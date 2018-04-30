BRIEF-Molina Healthcare Q1 Earnings Per Share $1.64

April 30 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:
* MOLINA HEALTHCARE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS AND INCREASES FISCAL YEAR 2018 GUIDANCE
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.77 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* 2018 GUIDANCE INCREASED BY $1.00 PER DILUTED SHARE TO A RANGE OF $4.00-$4.50 NET INCOME PER DILUTED SHARE
* MOLINA HEALTHCARE - SEES 2018 ADJUSTED NET INCOME PER DILUTED SHARE $4.24-$4.74
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $4.43 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: