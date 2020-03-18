BRIEF-Molina Healthcare Responds To Coronavirus Pandemic

March 18 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:
* MOLINA HEALTHCARE INC - HAS TEMPORARILY TRANSITIONED THOUSANDS OF ITS EMPLOYEES TO REMOTE STATUS
* MOLINA HEALTHCARE INC - EXPANDING TELADOC TO ALL MOLINA MEDICARE AND MEDICAID MEMBERS
* MOLINA HEALTHCARE INC - ADDITIONAL STATE HEALTH PLAN OFFICES WILL FOLLOW THIS WEEK
* MOLINA HEALTHCARE - IS COVERING SCREENING TESTS FOR COVID-19, INCLUDING OFFICE VISITS, URGENT CARE, OR ER VISITS ASSOCIATED WITH TESTING Source text for Eikon: Further company coverage: