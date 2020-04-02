Healthcare
April 2, 2020 / 9:04 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Molina Healthcare Waives Costs Associated With Covid-19 Treatment For All Members

1 Min Read

Molina Healthcare Inc:

* MOLINA HEALTHCARE WAIVES COSTS ASSOCIATED WITH COVID-19 TREATMENT FOR ALL MEMBERS

* MOLINA HEALTHCARE INC - MOLINA IS PROVIDING VIRTUAL URGENT CARE FOR MARKETPLACE MEMBERS THROUGH ITS PARTNERSHIP WITH TELADOC

* MOLINA HEALTHCARE INC - MOLINA IS EXPANDING TELADOC TO ALL MOLINA MEDICARE AND MEDICAID MEMBERS.

* MOLINA HEALTHCARE INC - MOLINA IS COVERING SCREENING TESTS FOR COVID-19, INCLUDING OFFICE VISITS, URGENT CARE, OR ER VISITS ASSOCIATED WITH TESTING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below