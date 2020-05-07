BRIEF-Momenta Pharmaceuticals Q1 Loss Per Share $0.34

Momenta Pharmaceuticals Inc:
* MOMENTA PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.48 — REFINITIV IBES DATA
* TOP-LINE INTERIM DATA FROM NIPOCALIMAB VIVACITY-MG STUDY EXPECTED BY Q3 2020
* FULL DATA FROM PART B OF PHASE 1/2 STUDY OF M254 IN ITP EXPECTED IN Q3 2020
* MOMENTA PHARMACEUTICALS - ANTICIPATES FULL-YEAR NON-GAAP OPERATING EXPENSES WILL BE LOWER THAN $220 - $240 MILLION, AS PREVIOUSLY GUIDED FOR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: