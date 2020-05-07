Healthcare
May 7, 2020 / 1:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Momenta Pharmaceuticals Q1 Loss Per Share $0.34

1 Min Read

Momenta Pharmaceuticals Inc:

* MOMENTA PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS

* Q1 REVENUE ESTIMATE $4.3 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.48 — REFINITIV IBES DATA

* TOP-LINE INTERIM DATA FROM NIPOCALIMAB VIVACITY-MG STUDY EXPECTED BY Q3 2020

* FULL DATA FROM PART B OF PHASE 1/2 STUDY OF M254 IN ITP EXPECTED IN Q3 2020

* MOMENTA PHARMACEUTICALS - ANTICIPATES FULL-YEAR NON-GAAP OPERATING EXPENSES WILL BE LOWER THAN $220 - $240 MILLION, AS PREVIOUSLY GUIDED FOR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below