BRIEF-Momentum Metropolitan Says HY Basic HEPS 100.7 Cents

March 5 (Reuters) - Momentum Metropolitan Holdings Ltd :
* MOMENTUM METROPOLITAN UNAUDITED INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019
* HY BASIC NORMALISED HEADLINE EARNINGS PER SHARE 120.5 CENTS
* HY DILUTED NORMALISED HEADLINE EARNINGS PER SHARE 118.2 CENTS
* HY BASIC HEADLINE EARNINGS R1 465 MILLION VERSUS R1 356 MILLION
* HY BASIC EARNINGS PER SHARE 104.3 CENTS VERSUS 83.2 CENTS
* CONSUMERS ARE UNDER STRAIN FROM CONTINUED SLOW GROWTH IN DISPOSABLE INCOME AND UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENT
* CAUTIOUSLY OPTIMISTIC ON DELIVERING NORMALISED HEADLINE EARNINGS BETWEEN R3.6 BILLION TO R4.0 BILLION IN F2021
* UNCERTAINITY COULD HAVE MODERATING IMPACT ON GROUP’S OPERATIONAL PERFORMANCE IN SECOND HALF OF F2020
* WILL DELIVER RESET & GROW TARGET OF DILUTED NORMALISED HEADLINE EARNINGS BETWEEN R3.6 BILLION TO R4.0 BILLION IN F2021
* INTERIM ORDINARY DIVIDEND OF 40 CENTS PER ORDINARY SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: