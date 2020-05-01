Healthcare
May 1, 2020 / 6:51 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Monadelphous Group Says Margins In H2 Expected To Be Significantly Challenged

2 Min Read

May 1 (Reuters) - Monadelphous Group Ltd:

* ENGINEERING CONSTRUCTION DIVISION EXPERIENCED SUPPLY CHAIN ISSUES CAUSING DELAYS ON LARGE RESOURCES CONSTRUCTION PROJECTS

* REMAINS UNABLE TO PROVIDE DEFINITIVE REVENUE GUIDANCE FOR FY ENDED 30 JUNE

* WILL MAKE PROVISION OF $14 MILLION BEFORE TAX FOR YEAR FOR PROJECT UNDERPERFORMANCE AND RESTRUCTURING COSTS.

* SHOULD ACTIVITY LEVELS CO IS CURRENTLY EXPERIENCING CONTINUE TO END OF FY, REVENUE WOULD BE SIMILAR TO THAT OF LAST YEAR

* EXPERIENCED MATERIAL REDUCTION IN ACTIVITY LEVELS, PARTICULARLY IN FLY IN FLY OUT OPERATIONS

* MARGINS IN SECOND HALF OF FINANCIAL YEAR EXPECTED TO BE SIGNIFICANTLY CHALLENGED DUE TO DISRUPTION IN OPERATIONS

* CHAIRMAN, MANAGING DIRECTOR & NON-EXECUTIVE DIRECTORS AGREED TO A 30% REDUCTION IN SALARY AND FEES FOR NEXT SIX MONTHS

* DECIDED TO DISCONTINUE WATER INFRASTRUCTURE BUSINESS OPERATIONS IN NEW ZEALAND

* EXECUTIVE, GENERAL MANAGEMENT TEAMS AGREED TO SALARY REDUCTIONS FOR SIX MONTHS OF BETWEEN 10%-20% Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below