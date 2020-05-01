BRIEF-Monadelphous Group Says Margins In H2 Expected To Be Significantly Challenged

May 1 (Reuters) - Monadelphous Group Ltd:
* ENGINEERING CONSTRUCTION DIVISION EXPERIENCED SUPPLY CHAIN ISSUES CAUSING DELAYS ON LARGE RESOURCES CONSTRUCTION PROJECTS
* REMAINS UNABLE TO PROVIDE DEFINITIVE REVENUE GUIDANCE FOR FY ENDED 30 JUNE
* WILL MAKE PROVISION OF $14 MILLION BEFORE TAX FOR YEAR FOR PROJECT UNDERPERFORMANCE AND RESTRUCTURING COSTS.
* SHOULD ACTIVITY LEVELS CO IS CURRENTLY EXPERIENCING CONTINUE TO END OF FY, REVENUE WOULD BE SIMILAR TO THAT OF LAST YEAR
* EXPERIENCED MATERIAL REDUCTION IN ACTIVITY LEVELS, PARTICULARLY IN FLY IN FLY OUT OPERATIONS
* MARGINS IN SECOND HALF OF FINANCIAL YEAR EXPECTED TO BE SIGNIFICANTLY CHALLENGED DUE TO DISRUPTION IN OPERATIONS
* CHAIRMAN, MANAGING DIRECTOR & NON-EXECUTIVE DIRECTORS AGREED TO A 30% REDUCTION IN SALARY AND FEES FOR NEXT SIX MONTHS
* DECIDED TO DISCONTINUE WATER INFRASTRUCTURE BUSINESS OPERATIONS IN NEW ZEALAND
* EXECUTIVE, GENERAL MANAGEMENT TEAMS AGREED TO SALARY REDUCTIONS FOR SIX MONTHS OF BETWEEN 10%-20% Source text for Eikon: Further company coverage: