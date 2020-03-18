Healthcare
March 18, 2020 / 4:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Monaker Says Continues To Make Progress On Travel Industry Platform Integrations Of Monaker Booking Engine

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Monaker Group Inc:

* MONAKER GROUP PROVIDES CORPORATE UPDATE; COMPANY CONTINUES TO MAKE PROGRESS ON TRAVEL INDUSTRY PLATFORM INTEGRATIONS OF ITS MONAKER BOOKING ENGINE

* MONAKER GROUP INC - NOW EXPECT RAMP IN NEW BOOKINGS WILL BE SLOWER AND MOST LIKELY DELAYED INTO SUMMER

* MONAKER GROUP - CAUTIOUSLY OPTIMISTIC REVENUE TREND AND BOOKINGS WILL IMPROVE AS RESTRICTIONS ON TRAVEL FROM IMPACT OF COVID-19 BEGIN TO SUBSIDE

* MONAKER GROUP - “DON’T EXPECT TO BE SEVERELY IMPACTED BY CANCELLATIONS”

* MONAKER GROUP - THROUGH TO BEGINNING OF MARCH, IT RECORDED A 26% INCREASE IN TOTAL BOOKED REVENUE AND 173% INCREASE IN RECOGNIZED REVENUE

* MONAKER GROUP INC - EXPECT OUR RAMP IN NEW BOOKINGS WILL BE SLOWER AND MOST LIKELY DELAYED INTO SUMMER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below