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March 12, 2018 / 4:20 PM / a day ago

BRIEF-Monarch Files Preliminary Proxy Statement To Elect Nominees To Resolute Energy Board

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Monarch Energy Holdings:

* MONARCH FILES PRELIMINARY PROXY STATEMENT TO ELECT SLATE OF NOMINEES TO THE BOARD OF RESOLUTE ENERGY CORPORATION

* ‍SAYS TOGETHER WITH OTHER PARTICIPANTS ARE BENEFICIAL OWNERS OF ABOUT 9.75% OF OUTSTANDING SHARES OF RESOLUTE ENERGY

* SAYS REMAINS“OPEN” TO ENGAGING IN FURTHER DISCUSSIONS TOWARD A CONSENSUAL AGREEMENT WITH ​RESOLUTE ENERGY

* SAYS NOMINATED PATRICK BARTELS, JOSEPH CITARRELLA, SAMUEL LANGFORD AS DIRECTOR CANDIDATES TO RESOLUTE ENERGY BOARD ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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