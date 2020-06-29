BRIEF-Monash IVF Says Experienced Positive Domestic Stimulated Cycle Growth Between 18 May To 30 June

June 29 (Reuters) - Monash IVF Group Ltd:
* MONASH IVF-EXPERIENCED POSITIVE DOMESTIC STIMULATED CYCLE GROWTH BETWEEN 18 MAY TO 30 JUNE
* MONASH IVF - REMAINS CAUTIOUS OF UNCERTAIN FUTURE IMPACT OF COVID-19 INTO FY2021
* MONASH IVF-MALAYSIAN OPERATIONS YET TO RETURN TO PRE-COVID-19 LEVELS
* MONASH IVF- NET DEBT AS AT 30 JUNE EXPECTED TO BE LESS THAN $10M
* MONASH IVF - ANTICIPATES ADJUSTED 2H20 NPAT WILL BE $4.6M, ABOUT 55% DOWN ON PCP
* MONASH IVF - ADJUSTED FY20 NPAT WILL BE ABOUT $14.0M Source text for Eikon: Further company coverage: