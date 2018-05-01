BRIEF-Mondelez International Q1 Earnings Per Share $0.62

Mondelez International Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.61 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* MONDELEZ - QTRLY NET REVENUE $6,765 MILLION VERSUS $6,414 MILLION LAST YEAR
* MONDELEZ - MAINTAINS ITS FULL YEAR 2018 OUTLOOK OF DOUBLE-DIGIT ADJUSTED EPS GROWTH ON A CONSTANT-CURRENCY BASIS
* MONDELEZ - QTRLY ORGANIC NET REVENUE GREW 2.4%
* MONDELEZ -CONTINUES TO EXPECT FREE CASH FLOW OF APPROXIMATELY $2.8 BILLION FOR FULL YEAR 2018
* MONDELEZ - MAINTAINS ITS FULL YEAR 2018 OUTLOOK OF ORGANIC NET REVENUE GROWTH OF 1 TO 2 PERCENT
* MONDELEZ - “CONTINUE TO SEE ENCOURAGING SNACKING CATEGORY GROWTH TRENDS, ESPECIALLY IN EMERGING MARKETS”
* MONDELEZ - SEES 2018 ADJUSTED OPERATING INCOME MARGIN OF APPROXIMATELY 17 PERCENT
* MONDELEZ - ESTIMATES CURRENCY TRANSLATION WOULD INCREASE NET REVENUE GROWTH BY APPROXIMATELY 2 PERCENT IN FULL YEAR 2018
* MONDELEZ - ESTIMATES CURRENCY TRANSLATION WOULD INCREASE ADJUSTED EPS BY APPROXIMATELY $0.06 IN 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.46, REVENUE VIEW $26.85 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* MONDELEZ - QTRLY ADJUSTED GROSS PROFIT MARGIN WAS 39.4 PERCENT, DOWN 110 BASIS POINTS, DRIVEN BY UNFAVORABLE MIX, HIGHER COMMODITY COSTS & FREIGHT INFLATION Source text for Eikon: Further company coverage: