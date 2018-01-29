BRIEF-Mondelez Updates on Dr Pepper Snapper, Keurig Green Mountain Deal​

Jan 29 (Reuters) - Mondelez Interanational:
* MONDELEZ-AS PART OF KEURIG GREEN MOUNTAIN AND DR PEPPER SNAPPLE DEAL, CO TO EXCHANGE OWNERSHIP INTEREST IN KEURIG FOR EQUITY INTEREST IN COMBINED CO
* MONDELEZ SAYS DO NOT INTEND TO INVEST NEW CAPITAL IN KEURIG DR PEPPER RELATED TO DEAL BETWEEN DR PEPPER SNAPPLE & KEURIG GREEN MOUNTAIN - SEC FILING
* MONDELEZ-IN CONNECTION WITH KEURIG AND DR PEPPER SNAPPLE DEAL CLOSE, CO TO ENTER AGREEMENT TO GOVERN RIGHTS AS INVESTOR IN KEURIG DR PEPPER
* MONDELEZ - IF CO‘S EQUITY INTEREST IN KEURIG DR PEPPER FALLS TO BELOW 8%, CO WOULD HAVE RIGHT TO NOMINATE 1 DIRECTOR TO KEURIG DR PEPPER‘S BOARD
* MONDELEZ - IF CO‘S EQUITY INTEREST IN KDP DECLINES TO LESS THAN 5 PERCENT, CO WOULD NOT HAVE RIGHT TO APPOINT A DIRECTOR TO KDP BOARD
* MONDELEZ - AGREEMENT PROVIDES THAT CO MAY NOT SELL OR OTHERWISE DISPOSE OF SHARES IN KDP FOR A PERIOD OF SIX MONTHS FOLLOWING CLOSING OF DEAL Source text: bit.ly/2nqqIDU Further company coverage: