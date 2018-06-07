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June 7, 2018 / 11:04 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mondo TV Iberoamerica Signs Agreement With Sony For Soundtrack Of "Heidi, Bienvenida A Casa"

Reuters Staff

1 Min Read

June 7 (Reuters) - Mondo Tv Spa:

* UNIT MONDO TV IBEROAMERICA ENTERS INTO AGREEMENT WITH SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

* AGREEMENT CONCERNS MUSICAL DISTRIBUTION OF MUSICAL SONGS FROM SOUNDTRACK OF “HEIDI, BIENVENIDA A CASA”

* SONY ENTERTAINMENT TO HAVE EXCLUSIVE LICENSE FOR FIRST TELEVISION SERIES WITH OPTION FOR SECOND SEASON

* RIGHTS WERE GRANTED FOR ITALY, SAN MARINO, VATICAN CITY AND ITALIAN SWITZERLAND

* SONY HAS ALSO BEEN GRANTED FIRST NEGOTIATION RIGHT FOR FUTURE LIVE EVENTS RELATED TO BRAND AND TV SERIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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