FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Mondo TV reaches new agreement with Ravensburger SpA
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Communal heating network taps into German cities' growth
Reuters Focus
Communal heating network taps into German cities' growth
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
June 7, 2017 / 9:34 AM / 2 months ago

BRIEF-Mondo TV reaches new agreement with Ravensburger SpA

Reuters Staff

1 Min Read

June 7 (Reuters) - MONDO TV SPA:

* REACHES NEW AGREEMENT WITH RAVENSBURGER S.P.A. FOR THE GRANTING OF CERTAIN LICENSING RIGHTS RELATED TO THE PROPERTY ROBOT TRAINS

* AGREEMENT WITH RAVENSBURGER PROVIDES FOR GRANTING OF LICENSE IN RELATION TO PRODUCTS PUZZLE IN 2D AND 3D AS WELL AS GAMES OF CATEGORY “MEMORY” FOR PERIOD OF 2 YEARS STARTING FROM 1 JAN 2018 IN ITALY, SAN MARINO, VATICAN AND TICINO

* ROBOT TRAINS IS OWNED BY THE KOREAN CONTENT AND MARKETING COMPANY, CJ E&M, AND IS DISTRIBUTED BY MONDO TV IN SEVERAL COUNTRIES AS ANNOUNCED THROUGH THE PRESS RELEASE FROM FEB 6 Source text: reut.rs/2sSfLM6 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.