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May 8, 2018 / 1:14 AM / in 2 hours

BRIEF-Moneygram International Q1 Earnings Per Share $0.11

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - MoneyGram International Inc:

* MONEYGRAM INTERNATIONAL REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.11

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.15

* Q1 REVENUE $380 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $386.3 MILLION

* MONEYGRAM INTERNATIONAL - Q1 MONEY TRANSFER REVENUE $336.6 MILLION, DOWN 1% ON REPORTED BASIS AND DOWN 6% ON CONSTANT CURRENCY BASIS COMPARED TO Q1 2017

* SEES FULL YEAR 2018 CONSTANT CURRENCY REVENUE TO DECLINE BETWEEN 4% AND 6%

* FY 2018 ADJUSTED EBITDA ON A CONSTANT CURRENCY BASIS IS EXPECTED TO DECLINE BETWEEN 8% AND 10% Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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