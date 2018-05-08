BRIEF-Moneygram International Q1 Earnings Per Share $0.11

May 7 (Reuters) - MoneyGram International Inc:
* MONEYGRAM INTERNATIONAL REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE $380 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $386.3 MILLION
* MONEYGRAM INTERNATIONAL - Q1 MONEY TRANSFER REVENUE $336.6 MILLION, DOWN 1% ON REPORTED BASIS AND DOWN 6% ON CONSTANT CURRENCY BASIS COMPARED TO Q1 2017
* SEES FULL YEAR 2018 CONSTANT CURRENCY REVENUE TO DECLINE BETWEEN 4% AND 6%
* FY 2018 ADJUSTED EBITDA ON A CONSTANT CURRENCY BASIS IS EXPECTED TO DECLINE BETWEEN 8% AND 10% Source text for Eikon: Further company coverage: