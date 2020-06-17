Healthcare
June 17, 2020 / 12:34 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moneygram International Sees Q2 Revenue To Be About $275 Mln On Constant Currency Basis

1 Min Read

June 17 (Reuters) - MoneyGram International Inc:

* MONEYGRAM INTERNATIONAL SAYS EXPECTS Q2 REVENUE TO BE ABOUT $275 MILLION ON CONSTANT CURRENCY BASIS - SEC FILING

* MONEYGRAM INTERNATIONAL SAYS NOW EXPECTS Q2 ADJUSTED EBITDA OF ABOUT $55 MILLION ON CONSTANT CURRENCY BASIS

* MONEYGRAM INTERNATIONAL BOARD APPROVED RETURNING SALARIES OF ALL EMPLOYEES, INCLUDING EXECUTIVE OFFICERS

* MONEYGRAM INTERNATIONAL - BOARD ALSO APPROVED RETURNING NON-EMPLOYEE DIRECTOR CASH RETAINERS TO PRE-REDUCTION LEVELS EFFECTIVE WITH Q3 PAYMENT Source: (bit.ly/2Ye65hT) Further company coverage:

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