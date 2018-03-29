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March 29, 2018 / 6:25 AM / in 10 hours

BRIEF-Moneysupermarket.Com agrees to buy Decision Technologies for 40 mln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Moneysupermarket.Com Group Plc :

* ACQUISITION OF DECISION TECHNOLOGIES LIMITED

* MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC - HAS AGREED TO ACQUIRE DECISION TECHNOLOGIES LIMITED FOR £40M MILLION

* MONEYSUPERMARKET.COM - AGREED TO ACQUIRE DECISION TECHNOLOGIES LIMITED, A HOME COMMUNICATIONS AND MOBILE PHONE COMPARISON BUSINESS, FOR £40M​

* MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC - ACQUISITION PRICE IS AGREED AT £40 MILLION ON A CASH-FREE, DEBT-FREE BASIS

* MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC - ACQUISITION WILL BE DEBT FUNDED USING GROUP’S EXISTING FACILITY. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Clara Denina)

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