BRIEF-Mongodb Reports Q4 Loss Per Share Of $1.10

March 17 (Reuters) - MongoDB Inc:
* MONGODB, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FISCAL 2020 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.25
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.28 — REFINITIV IBES DATA
* QTRLY SUBSCRIPTION REVENUE WAS $117.8 MILLION, AN INCREASE OF 46% YEAR-OVER-YEAR
* QTRLY SERVICES REVENUE WAS $5.7 MILLION, AN INCREASE OF 17% YEAR-OVER-YEAR
* MONGODB - GUIDANCE INCLUDES ESTIMATED $1 - $2 MILLION NEGATIVE REVENUE IMPACT FROM COVID-19 OUTBREAK FOR Q1, & $15 - $25 MILLION FOR FULL YEAR FISCAL 2021
* SITUATION REGARDING COVID-19 IS UNCERTAIN & IS CHANGING RAPIDLY, CO WILL CONTINUE TO EVALUATE POTENTIAL IMPACT ON ITS BUSINESS
* SEES Q1 2021 NON-GAAP NET LOSS PER SHARE $0.25 TO $0.22
* SEES FY 2021 NON-GAAP NET LOSS PER SHARE $1.40 TO $1.23
* Q4 FISCAL 2020 TOTAL REVENUE OF $123.5 MILLION, UP 44% YEAR-OVER-YEAR
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.24, REVENUE VIEW $116.1 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* FY2021 REVENUE VIEW $530.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: