BRIEF-Mongolia Energy Says Temporary Suspension Of Coal Export Will Continue To Have Adverse Impact On Group's Sales And Cash Flows In Q1, Q2 2020

April 7 (Reuters) - Mongolia Energy Corp Ltd:
* TEMPORARY SUSPENSION OF COAL EXPORT HAD AND WILL CONTINUE TO HAVE ADVERSE IMPACT ON GROUP’S SALES AND CASH FLOWS IN Q1, Q2 2020
* CO BELIEVES EVEN WHEN EXPORT RESUMES, THROUGHPUT AT BORDERS DURING INITIAL PERIOD WILL BE SLOW
* CEASED MAJOR FIELD MINING OPERATIONS INCLUDING OVERBURDEN REMOVAL & COAL EXTRACTION
* PLACED PART OF MINING WORKFORCE ON FURLOUGH UNTIL FURTHER NOTICE
* STOCKPILE SHOULD BE ABLE TO SATISFY EXPECTED SALES DEMAND FOR AT LEAST TWO MONTHS ONCE COAL EXPORT RESUMES Source text for Eikon: Further company coverage: