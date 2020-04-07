Healthcare
April 7, 2020 / 10:25 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mongolia Energy Says Temporary Suspension Of Coal Export Will Continue To Have Adverse Impact On Group's Sales And Cash Flows In Q1, Q2 2020

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Mongolia Energy Corp Ltd:

* TEMPORARY SUSPENSION OF COAL EXPORT HAD AND WILL CONTINUE TO HAVE ADVERSE IMPACT ON GROUP’S SALES AND CASH FLOWS IN Q1, Q2 2020

* CO BELIEVES EVEN WHEN EXPORT RESUMES, THROUGHPUT AT BORDERS DURING INITIAL PERIOD WILL BE SLOW

* CEASED MAJOR FIELD MINING OPERATIONS INCLUDING OVERBURDEN REMOVAL & COAL EXTRACTION

* PLACED PART OF MINING WORKFORCE ON FURLOUGH UNTIL FURTHER NOTICE

* STOCKPILE SHOULD BE ABLE TO SATISFY EXPECTED SALES DEMAND FOR AT LEAST TWO MONTHS ONCE COAL EXPORT RESUMES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below