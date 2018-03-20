FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 20, 2018 / 1:35 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Monsanto And Pairwise Announce R&D Collaboration

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Monsanto Co:

* MONSANTO AND PAIRWISE ANNOUNCE RESEARCH AND DEVELOPMENT COLLABORATION TO ACCELERATE INNOVATION IN AGRICULTURE WITH GENE EDITING

* MONSANTO CO - PAIRWISE WILL WORK IN CORN, SOYBEANS, WHEAT, COTTON AND CANOLA CROPS EXCLUSIVELY WITH MONSANTO

* MONSANTO CO - ‍UNDER AGREEMENT, PAIRWISE WILL WORK IN CORN, SOYBEANS, WHEAT, COTTON AND CANOLA CROPS EXCLUSIVELY WITH MONSANTO​

* MONSANTO CO - CO WOULD CONTRIBUTE $100 MILLION TO ACCESS, DEVELOP PAIRWISE IP IN ROW CROP APPLICATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.