FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 7, 2018 / 12:38 PM / in 34 minutes

BRIEF-Monsanto CEO Announces Intent To Leave Co Upon Closing Of Bayer Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Monsanto Co:

* MONSANTO COMPANY CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER HUGH GRANT ANNOUNCES INTENT TO LEAVE MONSANTO UPON CLOSING OF BAYER ACQUISITION

* MONSANTO CO - BAYER CONTINUES TO TARGET DEAL CLOSING IN SECOND CALENDAR QUARTER OF 2018

* MONSANTO CO - GRANT WILL MAINTAIN HIS POSITION AS CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER UNTIL CLOSING

* MONSANTO - IN ADDITION TO CHAIRMAN AND CEO, SEVERAL MEMBERS OF EXECUTIVE TEAM ALSO ANNOUNCED THEY WILL BE DEPARTING SHORTLY AFTER DEAL CLOSE

* MONSANTO CO - EXECUTIVE TEAM MEMBERS DEPARTING AFTER DEAL CLOSING INCLUDE, CFO PIERRE COURDUROUX, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER ROBERT FRALEY

* MONSANTO - CURRENT EXECUTIVES TRANSITIONING TO BECOME MEMBERS OF CROP SCIENCE EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM AT BAYER AFTER DEAL CLOSE INCLUDE CO’S COO Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.