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May 8, 2018 / 9:55 PM / in 2 hours

BRIEF-Monster Beverage Reports Q1 Earnings Per Share $0.38

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Monster Beverage Corp:

* MONSTER BEVERAGE REPORTS 2018 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.38

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.39 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 NET SALES RISE 14.7 PERCENT TO $850.9 MILLION

* NET SALES FOR STRATEGIC BRANDS SEGMENT FOR 2018 Q1 WERE NEGATIVELY IMPACTED BY $6.0 MILLION, DUE TO ADOPTION OF ASC 606

* MONSTER BEVERAGE - ESTIMATES THAT DISTRIBUTOR TERMINATION EXPENSES IN 2018 Q1 REDUCED REPORTED EARNINGS BY ABOUT $0.01 PER SHARE, AFTER TAX

* Q1 REVENUE VIEW $850.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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