FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Financials
December 22, 2017 / 6:47 PM / a day ago

BRIEF-Monte dei Paschi sells mezzanine tranche to Atlante in bad loan securitisation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Banca Monte Dei Paschi Di Siena says:

* SIGNED SALE OF 95 PERCENT OF MEZZANINE TRANCHE TO ITALIAN RECOVERY FUND (PREVIOUSLY ATLANTE II FUND) IN BAD LOAN SECURITISATION

* SALE, WHICH WILL BE EFFECTIVE ON JAN. 9, IS PART OF ACCORD REACHED IN JUNE WITH ATLANTE‘S MANAGER QUAESTIO

* EXPECTS TO BE ABLE TO ACHIEVE DERECOGNITION OF BAD LOAN PORTFOLIO IN H1 2018 AFTER SELLING JUNIOR TRANCHE

* FINANCIAL IMPACT OF BAD LOAN SECURITISATION HAS BEEN FULLY BOOKED IN H1 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Milan Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.