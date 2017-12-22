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December 22, 2017 / 6:31 AM / in 2 days

BRIEF-Montea Acquires Distribution Centre Saintes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Montea Cva:

* TRANSACTION TO ACQUIRE DISTRIBUTION CENTRE IN SAINTES REPRESENTS A TOTAL INVESTMENT VALUE OF € 4.7 MILLION

* MONTEA AND PROFIT EUROPE NV HAVE SIGNED A LEASE FOR A FIXED TERM OF 9 YEARS AT SITE IN EREMBODEGEM (AALST – BE)

* TRANSACTION WITH PROFIT EUROPE TO GENERATE RENTAL INCOME OF €122,380 PER YEAR ‍​

* TRANSACTION TO ACQUIRE DISTRIBUTION CENTRE IN SAINTES WILL GENERATE A NET INITIAL YIELD OF CA. 7.15%.

* ACQUIRES DISTRIBUTION CENTRE OF CA. 8,500 M² IN SAINTES (BE)

* TRIPLE NET LEASE WITH NOUKIES FOR A FIXED 9-YEAR TERM ‍​

* ACQUIRES EXISTING SOLAR PANEL INSTALLATION ON SITE IN AALST (BE) THROUGH ACQUISITION OF 100% SHARES OF ORKA AALST NV

* ACQUISITION OF 100% SHARES OF ORKA AALST REPRESENTS A TOTAL INVESTMENT VALUE OF € 1 MILLION

* ACQUISITION OF 100% SHARES OF ORKA AALST WILL GENERATE A NET INITIAL YIELD OF APPROXIMATELY 7.6%. Source text: bit.ly/2BNf1h1 Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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