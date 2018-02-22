FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Financials
February 22, 2018 / 5:33 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Montea Comm FY Net Rental Result Up At 40.7‍​ Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Montea Comm Va:

* FY NET RENTAL RESULT EUR 40.7‍​ MILLION VERSUS EUR 40.5 MILLION YEAR AGO

* FY NET RESULT (IFRS) EUR 36.5 ‍​ MILLION VERSUS EUR 32.2 MILLION YEAR AGO

* OCCUPANCY RATE EXPECTED TO REMAIN ABOVE 95 PERCENT IN 2018‍​

* PROPERTY PORTFOLIO SHOULD GROW TO EXCEED € 800 MILLION IN 2018

* EXPECTS OPERATING MARGIN OF 92% ON AN ANNUAL BASIS FOR 2018

* EPRA RESULT PER SHARE EXPECTED TO GROW BY 5 PERCENT IN 2018, DIVIDEND PER SHARE TO GROW BY 3 PERCENT IN 2018‍​

* IN 2018, MONTEA EXPECTS FURTHER GROWTH IN THE THREE COUNTRIES IN WHICH IT IS ACTIVE TODAY.

* OCCUPANCY RATE AT 31 DECEMBER OF 96.3 PERCENT VERSUS 98.1 PERCENT YEAR AGO

* EPRA NAV/SHARE AT DEC 31 ‍​ EUR 29.67 VERSUS 27.80 EUROS YEAR AGO

* FY OPERATING RESULT BEFORE PORTFOLIO RESULT EUR ‍​ 38.8 MILLION VERSUS EUR 36.3 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.