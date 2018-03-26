FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 26, 2018 / 9:27 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Moody's Calls Naspers' Stake Cut In China's Tencent Credit Positive

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Moody’s Investors Service

* MOODY’S INVESTORS SERVICE- NASPERS REDUCES ITS STAKE IN TENCENT, A CREDIT POSITIVE

* MOODY’S- “DO NOT EXPECT NASPERS TO USE PROCEEDS TO REDUCE DEBT GIVEN ITS LONG-DATED DEBT MATURITY PROFILE AT COMPETITIVE FUNDING RATES”

* MOODY’S INVESTOR SERVICES- “EXPECT NASPERS TO REDEPLOY CAPITAL INTO NEW GROWTH OPPORTUNITIES”

* MOODY’S- “SIZABLE CASH BALANCE AND UNDRAWN $2.5 BILLION REVOLVING CREDIT FACILITY (AT NASPERS) WILL ALLEVIATE NEED TO RAISE ADDITIONAL DEBT FOR SOME TIME”

* MOODY’S- “ESTIMATE THAT THERE WILL BE A NEGLIGIBLE EFFECT ON NASPERS FROM REDUCED DIVIDEND INFLOW FROM TENCENT AS A RESULT OF SMALLER STAKE” Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.