FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 20, 2018 / 8:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's Changes Czech Republic's Outlook To Positive From Stable, Affirms A1 Ratings

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S CHANGES CZECH REPUBLIC’S OUTLOOK TO POSITIVE FROM STABLE, AFFIRMS A1 RATINGS

* MOODY’S ON CZECH REPUBLIC SAYS KEY DRIVER FOR OUTLOOK CHANGE IS THE CONTINUING IMPROVEMENT IN FISCAL METRICS SUPPORTED BY STRONG GROWTH MOMENTUM

* MOODY’S SAYS CZECH REPUBLIC’S RATINGS FACE A NUMBER OF CONSTRAINTS, INCLUDING AN UNCERTAIN POLITICAL ENVIRONMENT OVER THE NEAR-TERM

* MOODY’S SAYS CZECH REPUBLIC’S POSITIVE OUTLOOK REFLECTS MOODY’S EXPECTATION THAT THE POLICY ENVIRONMENT WILL REMAIN SUPPORTIVE Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.