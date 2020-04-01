Healthcare
April 1, 2020 / 7:38 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's Changes Outlook On Mauritius's Rating To Negative From Stable, Affirms Baa1 Ratings

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S CHANGES OUTLOOK ON MAURITIUS’S RATING TO NEGATIVE FROM STABLE; AFFIRMS BAA1 RATINGS

* MOODY’S SAYS NEGATIVE OUTLOOK REFLECTS RISKS TO MAURITIUS’S ECONOMIC AND FISCAL METRICS AS A RESULT OF THE CORONAVIRUS OUTBREAK

* MOODY’S SAYS EXPECTS GROWTH IN MAURITIUS TO SLOW DUE TO CORONAVIRUS-INDUCED GLOBAL GROWTH SLOWDOWN, MAINLY DUE TO LOWER TOURIST ARRIVALS AND EARNINGS

* MOODY’S SAYS CORONAVIRUS AND SLOWER GLOBAL GROWTH COULD ALSO REDUCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT INTO MAURITIUS Source text for Eikon:

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