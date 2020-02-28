Healthcare
February 28, 2020 / 6:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's does not see coronavirus weighting on Italian bank buffers for now

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Rating agency Moody’s:

* MOODY’S SAYS THE IMMEDIATE IMPACT ON ITALIAN BANKS OF THE CORONAVIRUS OUTBREAK IS UNLIKELY TO GO BEYOND OPERATIONAL INCONVENIENCE

* MOODY’S SAYS IT DOES NOT EXPECT THE CORONAVIRUS OUTBREAK IN ITS CURRENT FORM TO MATERIALLY AFFECT THE SECTOR’S CAPITAL AND LIQUIDITY BUFFERS

* MOODY’S SAYS IMPACT ON BANKS COULD BECOME MORE MATERIALLY NEGATIVE IF OUTBREAK SPREADS, OR IF CURRENT RESTRICTIONS AND CONSEQUENT SUSPENSION OF BUSINESS ACTIVITY IS PROLONGED AND BROADENED

* MOODY’S SAYS IMPACT WOULD LIKELY BE GREATER FOR SMALLER LENDERS THAN FOR THEIR LARGER PEERS (Reporting by Rome newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below