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January 17, 2018 / 8:53 PM / Updated 6 minutes ago

BRIEF-Moody's Downgrades MBIA Inc And National Public Finance Guarantee Corp

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Moody’s Investors Service:

* MOODY‘S DOWNGRADES MBIA INC AND NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE CORP (IFS TO BAA2); MBIA INSURANCE CORP AFFIRMED AT CAA1

* MOODY‘S SAYS DOWNGRADES OF NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE CORP AND MBIA REFLECT THE PLACEMENT OF NATIONAL INTO RUN-OFF

* MOODY‘S SAYS NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE, MBIA DOWNGRADES REFLECT RAISED PROBABILITY OF MORE SEVERE LOSSES FROM NATIONAL‘S PUERTO RICO EXPOSURES

* MOODY‘S SAYS NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE, MBIA DOWNGRADES REFLECT HIGHER ASSET RISK AT NATIONAL AFTER LARGE PURCHASES OF MBIA DEBT, EQUITY SECURITIES

* MOODY'S SAYS NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE, MBIA DOWNGRADES ALSO REFLECT WEAKENED ALIGNMENT OF INTERESTS BETWEEN SHAREHOLDERS AND POLICYHOLDERS AND CREDITORS Source text: bit.ly/2EQwKVa Further company coverage:

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