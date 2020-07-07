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July 7, 2020 / 9:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Moody's Downgrades Suriname's Rating To Caa3; Maintains Negative Outlook

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July 7 (Reuters) -

* MOODY’S DOWNGRADES SURINAME’S RATING TO CAA3; MAINTAINS NEGATIVE OUTLOOK

* MOODY’S SAYS SURINAME’S DOWNGRADE TO CAA3 REFLECTS MUCH HIGHER PROBABILITY OF A DISTRESSED EXCHANGE OR DEFAULT ON MARKET DEBT THAN EXPECTED

* MOODY’S SAYS SPENDING PRESSURES FROM CORONAVIRUS AND INCREASED FINANCING NEEDS HAVE LED TO SEVERE TIGHTENING OF FINANCING CONDITIONS FOR SURINAME

* MOODY’S SAYS NEGATIVE OUTLOOK REFLECTS MATERIAL RISK OF EXTENSIVE RESTRUCTURING OF SURINAME’S MARKETABLE DEBT

* MOODY’S SAYS EXPECTS REAL GDP WILL CONTRACT BY 4% IN 2020, WITH RISKS TO THE DOWNSIDE FOR SURINAME Source text for Eikon:

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