Healthcare
April 3, 2020 / 2:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's, On Malaysia, Says Large Coronavirus Stimulus Package Supports Domestic Demand But Will Raise Fiscal Challenges

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April 3 (Reuters) - Moody’s:

* MOODY’S, ON MALAYSIA, SAYS LARGE CORONAVIRUS STIMULUS PACKAGE SUPPORTS DOMESTIC DEMAND BUT WILL RAISE FISCAL CHALLENGES

* MOODY’S SAYS STIMULUS PACKAGE LEAVES MALAYSIAN GOVERNMENT WITH A WIDER FISCAL DEFICIT, AT LEAST FOR 2020

* MOODY’S SAYS STIMULUS PACKAGE INCREASES MALAYSIAN GOVTS’ FISCAL CONSOLIDATION CHALLENGE OVER THE NEXT FEW YEARS

* MOODY’S - MALAYSIAN EXPORT-ORIENTED, TOURISM SECTORS, INCLUDING ELECTRICAL, ELECTRONICS INDUSTRY WILL BE HIT HARD BY WEAK GLOBAL DEMAND DUE TO COVID-19

* MOODY’S - DOMESTIC SERVICES IN MALAYSIA WILL BE CONSTRAINED FOR AS LONG AS MOVEMENT RESTRICTIONS DUE TO COVID-19 ARE IN PLACE

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