Healthcare
April 1, 2020 / 7:38 PM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-Moody's, On U.S. Pharmaceutical Sector, Says Coronavirus Will Pressure Demand, Disrupt Business, But Risks For Most Are Modest For Now

1 Min Read

April 1 (Reuters) - MOODYS:

* MOODY’S, ON U.S. PHARMACEUTICAL SECTOR, SAYS CORONAVIRUS WILL PRESSURE DEMAND, DISRUPT BUSINESS, BUT RISKS FOR MOST ARE MODEST FOR NOW

* MOODY’S SAYS GENERALLY EXPECT ANY REDUCTION IN U.S. PHARMACEUTICAL INDUSTRY’S REVENUE TO BE LIMITED TO MID-SINGLE-DIGIT PERCENTAGES DURING 2020

* MOODY’S SAYS VIEW RESEARCH AND DEVELOPMENT DELAYS FOR U.S PHARCEUTICAL COMPANIES AS TEMPORARY BUT CREDIT NEGATIVE

* MOODY’S SAYS EFFECTS ON RATED BRANDED U.S. PHARMACEUTICAL COS ARE LIMITED SO FAR, BUT CONSEQUENCES FOR CREDIT QUALITY WILL DEPEND ON SEVERITY, DURATION OF PANDEMIC

* MOODY’S SAYS COMPARED TO PROVIDER-ADMINISTERED DRUGS, PHARMACY-DISPENSED PRODUCTS WILL SEE LESS PRESSURE ON DEMAND IN U.S.

* MOODY’S SAYS GENERALLY EXPECT THAT ANY REDUCTION IN U.S. PHARMACEUTICAL INDUSTRY’S REVENUE TO BE LIMITED TO MID-SINGLE-DIGIT PERCENTAGES DURING 2020

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below