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April 16, 2020 / 7:00 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Moody's Says Changes Outlook On Five European Banking Systems To Negative

1 Min Read

April 16 (Reuters) -

* MOODY’S SAYS CHANGES OUTLOOK ON FIVE EUROPEAN BANKING SYSTEMS TO NEGATIVE

* MOODY’S -CHANGES OUTLOOK ON BANKING SYSTEM OF NORWAY, FINLAND, HUNGARY & PORTUGAL, WHICH CHANGED TO NEGATIVE FROM STABLE

* MOODY’S - OUTLOOKS ON FOUR OTHER BANKING SYSTEMS – THE CZECH REPUBLIC, POLAND, AUSTRIA AND IRELAND – REMAINED STABLE

* MOODY’S - OUTLOOK ON BANKING SYSTEM IN SLOVAKIA CHANGED TO NEGATIVE FROM POSITIVE

* MOODY’S - OUTLOOK CHANGES TO THE EUROPEAN BANKING SYSTEMS REFLECT THE LIKELY CONSEQUENCES OF THE CORONAVIRUS OUTBREAK IN EUROPE Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

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