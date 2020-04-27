Healthcare
April 27, 2020 / 9:30 AM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Moody's Says Changes Outlook To Negative From Stable On Three African Banking Systems

1 Min Read

April 27 (Reuters) - MOODY’S:

* CHANGES OUTLOOK TO NEGATIVE FROM STABLE ON THREE AFRICAN BANKING SYSTEMS

* CHANGED OUTLOOK TO NEGATIVE FROM STABLE FOR BANKING SYSTEM OF SOUTH AFRICA, NIGERIA & MOROCCO DUE TO CORONAVIRUS &OIL PRICE SLUMP

* IN 3 AFRICAN COUNTRIES, OUTBREAK WILL CAUSE BANKS’ ASSET QUALITY TO DETERIORATE, PRESSURE PROFITABILITY, WHILE SLOWING ECONOMIC GROWTH

* DESPITE MEASURES AND BANKS’ SOLID RISK MANAGEMENT, EXPECT MATERIAL DETERIORATION IN THE CREDIT RISK EXPOSURE OF SOUTH AFRICAN BANKS

* NIGERIA’S LARGEST BANKS TO CONTINUE TO BENEFIT FROM HIGH GOVERNMENT SUPPORT

* ALTHOUGH MOROCCAN BANKS' CAPITALISATION IS RELATIVELY MODEST, THEY BENEFIT FROM GOOD ACCESS TO FUNDING, LIQUIDITY THAT WILL HELP BUFFER IMPACT Source text: bit.ly/2Sc7CBl

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below