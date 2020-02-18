Healthcare
February 18, 2020 / 8:00 AM / Updated 19 minutes ago

BRIEF-Moody's Says Coronavirus Could Impact Exposed Korean Banks' Asset Quality

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) -

* MOODY’S - CORONAVIRUS COULD IMPACT EXPOSED KOREAN BANKS’ ASSET QUALITY

* MOODY’S SAYS HAS LOWERED ITS REAL GDP GROWTH FORECAST FOR KOREA IN 2020 TO 1.9% FROM 2.1%, GIVEN SPILLOVER EFFECTS FROM THE OUTBREAK

* MOODY’S - DISRUPTIONS TO CHINA’S ECONOMIC ACTIVITY CAUSED BY CORONAVIRUS HAS SPILLOVER EFFECT ON ASIAN-PACIFIC COUNTRIES, INCLUDING KOREA

* MOODY'S-KOREAN BANKS COULD FACE A BROADER RISK IF LARGE COMPANIES START REQUIRING RELIEF & IF AUTHORITIES PURSUE MORE AGGRESSIVE LIQUIDITY MEASURES Source text: [ID:bit.ly/2SRM38R] Further company coverage: [ ]

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below